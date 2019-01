Időjárás

Szlovákiában így közlekednek a hóban - videó

A tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon keleti peremén - így a Kárpát-medence fölött is - eleinte egy meleg-, majd szombat délutántól egy hidegfront vonul át.

Várható időjárás hazánk területén vasárnap estig

Szombaton még túlnyomóan borult idő lesz, és sokfelé valószínű havazás. A Dunántúl nyugati és északi részein, valamint a főváros környékén délután azonban már havas eső, eső is lehet. Éjszaka szakadozottá válik a felhőzet, és észak felől gyorsan megszűnik a csapadék, ugyanakkor a vége az esti órákban az ország középső harmadában kis eséllyel átválthat néhol ónos esőre is. Vasárnap felhős égképre, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Számottevő csapadék már nem lesz, de helyenként gyenge havazás, hózápor esetleg kialakulhat. Ma délutánig a délnyugati, majd az északnyugatira, északira forduló szelet nagy területen kísérik erős széllökések, de hajnaltól a Dunántúlon viharos széllökések is lesznek. Emiatt vasárnap a Dunántúli-középhegység mellett a keleti megyékben is lehet hófúvás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap +3 és -3 fok között alakul, keleten az alacsonyabb értékekkel. Sőt, ott lesznek helyek ahol a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum, ezt követően hűlni fog.

No, de lássuk, mi a helyzet Szlovákiában!