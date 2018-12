Időjárás

Egyre többfelé várható hó, havas eső

Várható időjárás az ország területén kedd estig:



Estére csökken a felhőzet, a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az éjszaka első felében többnyire kevés lesz a felhő, majd hajnaltájt északnyugaton, nyugaton, később a középső, délután a keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható csapadék: hó, havas eső, eső egyaránt eshet. Az északnyugati szél hétfőn estére fokozatosan mérséklődik.



Kedden többfelé megélénkül, a Dunántúl északi részén meg is erősödhet a nyugati szél. Éjszaka északkeleten foltokban átmenetileg köd képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -4 fok között alakul, de északkeleten ennél kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 1 és 7 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.