Időjárás

Még lehet némi napsütés, de hétfőtől jön a lehűlés

Északnyugat felől ismét országszerte erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés inkább csak a déli megyékben lehet. Hétfőtől erős északi-északnyugati áramlással egyre hidegebb levegő éri el térségünket, lehűlés várható, kevés hó is eshet. 2018.12.09 09:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A délnyugati szél nagy területen élénk lesz, napközben főképp az Észak-Dunántúlon és a Hajdúságban erős lökések is lehetnek – írja az atv.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 11 fok között alakul, de az Északi-középhegységtől északra és az északkeleti határnál néhol hidegebb is lehet. Késő este 0, +5 fok várható.



Hidegfront érkezik hétfő hajnalban, mögötte északira-északnyugatira forduló áramlással egyre hidegebb légtömegek érkeznek, csütörtökön és pénteken helyenként napközben is fagyhat – írja az Időkép.



A front átvonulását szórványosan előforduló eső, záporok kísérik. Az északkeleti tájak kivételével feltámad az északnyugati szél, hétfőn napközben a középső országrészben és a Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. Ekkor a legtöbb helyen már több-kevesebb időre kisüt a nap, de elszórtan továbbra is előfordulhatnak záporok. A hegyekben, délutántól már sík vidéken is egyre inkább hózáporok lehetnek jellemzőek. A csúcshőmérséklet még 4 és 9 fok között alakul.



Kedden is többfelé szeles marad az idő, a nyugati-északnyugati szelet a főváros környékén és a Dunántúl északi részén kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen előfordulhat kisebb hózápor, havas eső, nyugaton, délnyugaton eső. Több napsütés délelőtt az ország keleti, délkeleti kétharmadán várható. Hajnalban a legtöbb helyen már fagyni fog, északkeleten -5 fok köré csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig 1-7 fokot mérhetünk.



Szerdán is gyakran lesz élénk az északnyugati szél, az ország északkeleti harmadán lesz gyengébb a légmozgás. A többször erősen megnövekvő felhőzetből szórványosan fordulhat elő kisebb havazás, hózápor, délnyugaton havas eső is. Kora reggel -5, +2, délután 1-6 fokra készülhetünk.



Csütörtökön a napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A légmozgás már nem lesz jelentős, de hideg lesz: hajnalban mindenhol fagyni fog és helyenként napközben is kevéssel fagypont alatt marad a hőmérséklet.