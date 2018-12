Időjárás

Ónos eső, havazás? Mutatjuk, mire készüljön szombat estig

Várható időjárás az ország területén szombat estig:



Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd szombaton a déli óráktól a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet. Kezdetben főként az ország északkeleti harmadán lehet kisebb vegyes halmazállapotú csapadék. Éjszaka és szombaton délelőtt többfelé várható eső, reggel északkeleten ónos eső is. Délután már csak keleten eshet, északkeleten az eső mellett havas eső, néhol hó is előfordulhat. Hajnaltól egyre nagyobb területen a szél északnyugatira, többfelé meg is erősödik, de szombat délutántól mindenütt mérséklődik a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de északkeleten gyengén fagyhat, a szeles területeken pedig kissé enyhébb lehet a hajnal.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 9 fok között valószínű, az északkeleti határvidéken lesz a leghidegebb.