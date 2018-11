Időjárás

Vasárnap melegedés kezdődik

Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délben frissített előrejelzése szerint már csak vasárnapig fázunk, utána ugyanis erőteljes melegedés kezdődik, kedden például akár 13 fok is lehet.



Attól még szombaton fagyos reggelre ébredünk, mínusz 11 - mínusz 2 fok vár minket, és az erősen felhős ég mellett napközben is mínusz 2 - plusz 2 fok valószínű.



A vasárnap hajnali mínusz 9 - mínusz 2 után napközben már mínusz 1 - plusz 6 fok közé emelkedik a hőmérséklet és kevesebb lesz a felhő is.



Hétfőn többfelé alakulhat ki ónos eső, fagyott eső, a hajnali mínusz 3 - plusz 3 fokról napközben 0-11 fokra melegszik a levegő, délnyugaton lesz a melegebb.



Kedden csökken a felhőzet, több-kevesebb napsütés országszerte lehetséges. Hajnalban 0-6, napközben 6-13 fok valószínű.