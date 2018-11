Időjárás

Hideggel és kevés hóval indul a december

A tél első hétvégéjén is marad a hideg, helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. Jelentősebb csapadék nem várható, csak kisebb havazás valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a keleti országrészben várható több napsütés. A felhős tájakon hószállingózás sem zárható ki. A szél főként a Dunántúlon megélénkül, a Fertő tó térségében olykor meg is erősödik. Hajnalban mínusz 10 és mínusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok mínusz 3 és plusz 2 fok között alakulnak.



Szombaton keletebbre változóan felhős, a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Nyugat-Dunántúlon elszórtan hószállingózás, kisebb havazás lehet. A minimumhőmérséklet a Dunántúlon mínusz 6 és mínusz 2, másutt mínusz 12 és mínusz 5 fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul.



Vasárnap napközben csapadék nem valószínű, nagyrészt borult idő várható. Északnyugaton néhol megélénkül a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 2 fok között lesz. Napközben 0-6 fok várható - olvasható az előrejelzésben.