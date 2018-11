Időjárás

Kemény fagyok jönnek

November utolsó napjai szárazabb időt tartogatnak, viszont hajnalonként a havas tájakon akár -10 fok köré is lecsökkenhet a hőmérséklet.



Szerdán a nap első felében még a déli, délkeleti tájakon számíthatunk hószállingózásra, gyenge havazásra, de a délutáni órákban mindenhol megszűnik a csapadék. Eközben észak felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, délután egyre nagyobb terület felett tisztul ki az ég, felhősebb körzetek már csak délen lehetnek. Élénk, erős lesz az északi-északkeleti szél, de kezdetben nyugaton és helyenként északkeleten egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. Hajnalban már az ország legnagyobb részén fagyni fog, a derültebb, havas tájakon -5 fok köré is lecsökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 0 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk.



Csütörtökön délkelet felől érkezhetnek majd a felhők, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán helyenként szállingózhat időnként a hó. Tartósabban napos tájak az északkeleti határhoz közel, valamint nyugaton, délnyugaton lehetnek. Helyenként élénk lesz a keleties szél. Hajnalra a havas, derült tájakon -10 fok köré hűlhet a levegő, de máshol is fagypont alatti minimumokra számíthatunk 0 és -6 fok közötti értékekkel. Napközben -2 és +3 fok között alakul a csúcshőmérséklet, fagypont alatti értékeket elsősorban a havas tájakon mérhetünk.



Péntek hajnalban is lehet -10 fok



Pénteken az ország keleti felén naposabb, nyugaton felhősebb idő valószínű, de csapadék nem várható. A Dunántúlon megélénkül a délkeleti szél, északnyugaton erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban országszerte fagyni fog, sokfelé -5 fok körüli, a derültebb, havas tájakon ismét -10 fok körüli minimumokat mérhetünk. Napközben sem lesz melegünk, -3 és +1 fok közötti maximumokra van kilátás.



Téli idővel érkezik a december



Szombaton változóan napos-félhős idő várható, nyugaton időnként a hó is szállingózhat, gyenge havazás is kialakulhat. A fagyos reggelt követően mindössze -2 és +3 fok közé melegszik a levegő.