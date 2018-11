Időjárás - közlekedés

Télies útviszonyokra figyelmeztet a rendőrség és a közútkezelő

A magasabban fekvő tájakon várható télies útviszonyokra figyelmeztetett hétfői közleményében a rendőrség és a közútkezelő.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt írta: a meteorológiai előrejelzések szerint estétől a Zemplénben, illetve a Soproni- és Kőszegi-hegységben, majd általában az Északi-középhegységben az esőt havas eső, hó váltja fel, sőt a Zemplén és a Bükk egyes részein átmeneti ónos csapadék sem kizárt.



Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén hétfő késő estétől a sík vidékeken is havazásba válthat az eső. Az intenzívebb havazásban érintett területeken, főleg az Alpokalján, a Bakonyban, a Mátrában, a Bükkben és a Zemplénben alakulhat ki jelentősebb mennyiségű friss hó szerda reggelig.



A közútkezelő szakemberei a következő napokban is 12 órás váltott műszakokban dolgoznak majd - írták, ugyanakkor kiemelve: a közlekedőknek érdemes lesz fokozott óvatossággal vezetniük az intenzívebb havazásban érintett területeken.



A szakemberek arra figyelmeztetik az autósokat, ha még nem tették meg, akkor a nyári gumijukat mindenképpen cseréljék téli közlekedésre alkalmas abroncsokra.



A téli gumik tapadása ugyanis nagyságrendekkel jobb, téliesebb útviszonyoknál így az autók féktávja, és ezzel együtt a balesetek kockázata is csökkenthető - hangsúlyozták.



Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata is felhívta a figyelmet, hogy a téli időszakban megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.



A rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni - emelték ki.



Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Hosszabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra, rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra - írta a rendőrség.