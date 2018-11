Időjárás

Meteorológiai szolgálat: sarkvidéki levegő közelít

A jelenlegi országos előrejelzés szerint a jövő héten a leghidegebb órákban ismét várhatók mínuszok, s néhol napközben is csak plusz 1 Celsius-fokig melegszik a levegő.

Ismét sarkvidéki levegő közelít a közép-európai térség felé - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán.



A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség középső és keleti részét a sarkvidéki eredetű fagyos levegő.



A hideg és meleg nedves levegő határán mediterrán ciklonok alakulnak ki, amelyek pályája érintheti Magyarországot is eleinte esőt, majd vegyes halmazállapotú csapadékot okozva - írta a meteorológiai szolgálat, megjegyezve: a csapadék mennyisége és halmazállapota most még nagyon bizonytalan.



A jelenlegi országos előrejelzés szerint a jövő héten a leghidegebb órákban ismét várhatók mínuszok, s néhol napközben is csak plusz 1 Celsius-fokig melegszik a levegő.