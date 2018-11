Állati

Így élvezi az idei első havat az eltévedt mandarin réce - videó

November elején tele volt a sajtó a New York-i Central Park legújabb sztárjáról, egy mandarinrécéről. A pompás tollazatú ázsiai díszmadár október 10-én bukkant fel először a környéken, és azóta sem tudja senki, hogyan került a parkba. Azóta kiderült, hogy nem kell a tengeren túlra utazni, Szegeden, a Holt-Maroson is lehet ilyen csodálatos madarat látni. Mindenesetre bármelyik madárról is legyen szó, eddig a kellemes vénasszonyok nyarát élvezhették, ám most levideózták az amerikait, ahogyan a hóesésben úszkál.