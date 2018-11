Időjárás

Vasárnap este érkeznek az első hópihék

hirdetés

A következő napokban északkelet felől továbbra is hideg, vasárnapig száraz légtömegek érkeznek fölénk, így bár sok lesz a napsütés, a reggelek fagyosakká válnak, és a csúcshőmérséklet is napról napra csökkenni fog - írta az Időkép.



Vasárnap estétől nedvesebb levegő érkezése valószínűsíthető, így hétfőre virradóra az erősen megnövekvő felhőzetből több helyen - nagyobb eséllyel északon, északnyugaton - is előfordulhat kisebb havazás, hószállingózás, helyenként havas eső. A fagypont körüli, részben az alatti hőmérsékletben a hegyvidéki területek mellett síkvidéken is vékony hólepel boríthatja be a tájat.

Hólepel kialakulásának valószínűge vasárnap éjjel a péntek reggeli modellfutások alapján

Ez - ha ki is alakul - egyelőre nem lesz tartós, hétfőn napközben mindenhol olvadni fog. Keddre érkezhet egy mediterrán ciklon széllel, jelentősebb csapadékkal, de ennek tér- és időbeli lefolyása, valamint halmazállapota most még meglehetősen bizonytalan.