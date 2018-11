Időjárás

Vigyázat, már fenyegeti a 30 ezres bírság az autósokat!

hirdetés

Ősz végén, tél elején egyre többször van köd, romlanak a látási viszonyok, de az első, illetve hátsó ködlámpa bekapcsolásával segíthetünk. Ezt bizony még a legmodernebb és legdrágább autókban is manuálisan kell megtennünk, ugyanis egyelőre még nem léteznek olyan szenzorok, melyek 100 százalékos megbízhatósággal el tudják dönteni, hogy mikor kell bekapcsolni a ködlámpát - tudósította az Inforádió.



A ködfényszóró használatának szabályairól a hvg.hu azt írja, hogy a KRESZ-benmindössze ennyi olvasható: "Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják." Magyarul csak abban az esetben szabad bekapcsolni a ködlámpát, ha arra a látási viszonyok romlása miatt ténylegesen szükség van.



A német szabályozás szerint autópályán és a gyorsforgalmi utakon 150 méter alatti látótávolság esetén kell bekapcsolni az első ködlámpát. Lakott területen kívül 100-120 méter, lakott területen belül pedig 60-70 méternél rövidebb látótávolság esetén kell használni a ködfényszórót. A ködzárófényt pedig kizárólag erős ködben, 50 méternél rövidebb látótávolság esetén szabad bekapcsolni.



Ha a látási viszonyok nem indokolják a ködlámpák nappali/éjszakai használatát, akkor a hazai rendőrök akár 30 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a bekapcsolt ködlámpával közlekedőkre. Németországban alacsonyabbak a büntetési tételek, itt alaphelyzetben 20 eurós (6400 forint) büntetés jár, ami 35 euróra (11 300 forint) növekszik, ha esetleg balesetet is okozunk.