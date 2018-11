Időjárás

Virágzik az orgona Zalaegerszegen

hirdetés

Virágzik az orgona Horváth Rudolfné családi házának udvarán Zalaegerszeg Becsalihegy városrészében (Fotók: MTI/Varga György)









Közben a héten akár hózápor is lehet. Folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, s ekkor helyenként akár hózápor is lehet.