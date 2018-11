Világvége

Riasztás! Vízözön a Pó folyó területén az esőzés miatt

Továbbra is narancssárga, vagyis közepes fokozatú riasztás van érvényben Olaszország északi térségében, mindenekelőtt a Pó folyó mentén a vízszint tetőzése miatt - közölte az olasz katasztrófavédelem kedden.



A riasztás az északkelet-olaszországi Veneto tartományban érvényes a Pó mentén egészen csütörtök kora délutánig, valamint északnyugaton Milánó és Torino térségében.



Milánóban a szünet nélküli esőzés miatt a Seveso és a Lambro folyót tartják megfigyelés alatt. A Seveso legutóbb augusztusban áradt ki, víz alá temetve Milánónak a folyó menti városnegyedeit.

Torinóban kedden tetőzött a Pó, ami azt jelenti, hogy a városban elérte a hatméteres magasságot, és elöntötte a rakpartokat. Jelentősen megemelkedett a Maggiore-tó vízszintje is.



Eddig 11 olasz tartomány kérte, hogy területét nyilvánítsák katasztrófa sújtotta övezetnek: Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Szicília, Lazio, Szardínia, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia és Trentino-Alto Adige - jelentette be Danilo Toninelli infrastrukturális miniszter, aki kedden Liguriában mérte fel a rossz idő okozta károkat.



A miniszter szerint a közel egy hónapja tartó rossz idő okozta anyagi kár összességében meghaladja a 3 milliárd eurót is.



A kárfelmérés mindazonáltal több helyen még tart. Becslések szerint egész Olaszországban 14 millió fát döntött ki a viharos eső és az óránként akár 200 kilométer erősségű szél. A legtöbb fa a trentinói Belluno területén pusztult el, ahol a rossz idő hegyoldalakat tarolt le. Több olasz és osztrák bútorvállalat is jelentkezett már a fák felvásárlására. Velence önkormányzata viszont engedélyezte, hogy a partokon felgyülemlett fadarabokat a lakosság ingyen elszállíthassa magának tűzifának.



A szicíliai Palermóban az utóbbi napok heves esőzései az ivóvízhálózatot is beszennyezték, ezért a városban korlátozták a csapvíz fogyasztását. Palermóban az iskolák még szerdán is zárva tartanak, a rossz idő ugyanis több utat járhatatlanná tett.



Október elejétől 36-an vesztették életüket az Itáliát sújtó esőzésekben. Kilenc ember, közöttük három kisgyerek egy Palermóhoz közeli vidéki villában lelte halálát, miután az esőben megduzzadt helyi patak elárasztotta az épületet. A hatósági vizsgálatok szerint a villa engedély nélkül épült, veszélyes árterületen, és már rég le kellett volna bontani.