Időjárás-rekord

A maximumhőmérsékleti rekordok is megdőltek szombaton

Újabb fővárosi és országos melegrekord dőlt meg szombaton - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán.



Az 1970. november 3-án mért 23,5 Celsius-foknál több településen is melegebb volt. A legmagasabb értéket, 24,4 fokot Sarkadon rögzítették.



Budapesten több mint 1 fokkal dőlt meg a napi melegrekord. Mostanáig ezen a napon 1924-ben volt a legmelegebb, akkor 20,5 fok volt. Most viszont 21,6 fokot is mértek a fővárosban.



Szombatra virradóra is 1970-es országos és fővárosi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekordok dőltek meg. Tatabányán 15,8, míg Budapesten 15,1 fokig hűlt le csupán a levegő.



Az előrejelzés szerin vasárnap napos időre lehet számítani csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 6-12 fok lesz. A legmagasabb hőmérséklet általában 18-23 fok között alakul, de a tartósan felhős Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lehetnek.