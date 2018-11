Időjárás

Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő

hirdetés

A fővárosi és az országos legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is megdőlt szombatra virradóra - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.



Mostanáig 1970-ben volt a legenyhébb a hajnal november 3-án. Akkor Budapesten 14,6 Celsius-fokot, Sopronban 13,8 fokot mértek.



Az előzetes adatok alapján most Tatabányán 15,8, míg Budapesten 15,1 fokig hűlt csupán le a levegő.



Az előrejelzés szerin folytatódik az évszakhoz képest meleg idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18-23 fok között alakul, de az Alpokalján és a Kisalföldön ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére 10-15 fokra hűl le a levegő.