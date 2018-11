Időjárás

Medúza úszkált a Szent Márk téren Velencében - videó

Kegyetlen időjárás tombol Olaszországban. A Pó-folyó tetőzése a következő napokban várható. Velencében csökkent az ár szintje, de a szigetek egy része továbbra is víz alatt van. A Szent Márk téren úszó medúzát észleltek. Rómában csütörtökön is egész nap zuhogott az eső. Több metróállomást lezártak a beáramló víz miatt. A szicíliai Palermót is az esővíz árasztotta el.