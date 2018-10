Időjárás

Özönvíz Velencében: bezártak az iskolák és a kórházak is

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a sok esőzés és az erős szél következtében Velencében hétfőre 156 centiméteres lett a vízállás, ami kifejezetten magasnak számít az olasz lagúnavárosban. Olyannyira, hogy az elmúlt 10 évben, 2008 decembere óta nem mértek ilyen magas eredményeket. Most a település háromnegyede van víz alatt.



A városban lezárták a vízibusz-rendszert, az iskolák és kórházak pedig zárva maradtak hétfőn, az embereknek pedig azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon - írta a 444.hu az esettel kapcsolatban.



A város polgármestere, Luigi Brugnaro szerint ha megépült volna a város köré tervezett vízalatti gátrendszer, elkerülhető lett volna a mostani eset. A Moses névre keresztelt projektet régóta régóta tervezik megépíteni, de a gigantikus költségek és a korrupciós botrányok nehezítik a munkálatokat. Brugnaro most az olasz miniszterelnöktől kért segítséget a víz alatti rendszer megépítéséhez.



Olaszország-szerte okoztak problémát a súlyos esőzések, melyekben négy ember meg is halt. Több római turistalátványosságot is bezártak hétfőn az özönvízszerű esőzések miatt. Veneto állam kormányzója, Luca Zaia szerint a mostani áradások elérhetik az 1966-os árvíz szintjét.