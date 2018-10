Időjárás

Októberben virágzik a cseresznyefa! - videó

Japán-szerte minden évben március végén és április elején halványrózsaszín virágokkal teli fák lepik el. A jelenség általában két hétig tart, idén ősszel azonban váratlan cseresznyefa-virágzás kezdődött el az Japánban – írta a Kiskertblogger. A Weathernews japán meteorológiai szolgálat szerint most októberben több mint 300-an jelentettek virágzást a környékükön, aminek a hátterében a szakértők szerint a szigetországot sújtó tájfunok állhatnak.



A szakemberek szerint a cseresznyefák levelei kibocsátanak egy hormont, ami megakadályozza a bimbók kifejlődését. Idén azonban az erős tájfunok miatt a fák elveszítették a leveleiket, ami megmagyarázhatja a virágzás beindulását. Ugyanakkor a viharokat követő magasabb hőmérséklet is összezavarhatta a növényeket. A most szirmot bontott bimbók pedig jövőre nem fognak újra virágozni, ám mindez nem fogja túlzottan befolyásolni a 2019-es cseresznyefa-virágzási szezont – írja a Kiskertblogger oldal.