Időjárás

Csaknem 100 éves melegrekord dőlt meg hajnalban

Vasárnapra virradóra a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is megdőlt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán.



Ezen a napon soha nem mértek még ilyen magas minimum-hőmérsékletet: Kelebián mindössze 16,6 fokig hűlt a levegő.



Az eddigi csúcsot Zalaegerszeg tartotta, ahol 1923-ban 15,7 Celsius-fokot regisztráltak.



Szombaton a legmagasabb maximumhőmérsékleti rekord dőlt meg. A legmelegebb a Csongrád megyei Kübekházán volt, ahol 27,3 fokot is mértek délután. (Balatonfenyvesen 1952-ben 26 fokot rögzítettek. Szombat délután több állomáson is mértek ennél melegebbet.)



Az előrejelzés szerint vasárnap napközben legfeljebb néhol, majd késő délutántól, estétől egyre több helyen várható eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Nagy területen erős, helyenként viharos lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet általában 21-26 fok között alakul, északon lehet néhány fokkal hűvösebb. Késő estére többnyire 14-19 fok közé hűl le a levegő.