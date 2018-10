Aszály

Látni lehet a régi Ferenc József hidat a Szabadság híd alatt - képek

Mint ismeretes, tán soha nem volt még ilyen alacsony a Duna vízállása, aminek eredményeként egyre több minden kerül elő a folyóból. Több autó, két féltonnás amerikai légibomba, Érdnél több ezer pénzérme és fémtárgy került napfényre, amely valószínűleg egy XVIII. században elsüllyedt hajó rakománya lehetett, ahogy a Baranya megyében talált lehet is.



A mai Szabadság híd helyén álló hidat 1896. október 4-én adták át az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte be az utolsó szegecset a hídba, amelyen két évvel később a villamosközlekedés is elindult. A hidat 1945 januárjában végül a megszálló német hadsereg robbantotta fel Budapest ostroma idején. Az ostrom után egy ideig egy szovjetek által készített pontonhíd állt a híd romjain, amelyet a jégzajlás sodort el 1946 januárjában - írta róla a hvg.hu.



Végül az eredeti tervek alapján újragyártották a híd középső, felrobbantott szakaszát, és 1946. augusztus 20-án az elsőként újjáépített új hidat már Szabadság híd néven nyitották meg a forgalom előtt, és bár beleépítettek egyes, a Dunából kiemelt hídroncselemeket, a felrobbantott híd egyes részei azóta is a folyóban hevernek.

