Egyszerűen eltörölte a Föld színéről a hurrikán a hawaii szigetet

A négyes erősségű Walaka hurrikán átnyargalt a hawaii szigetvilághoz tartozó magányos kis East-szigeten, és a műholdképek tanúsága szerint egyetlen éjszaka alatt gyakorlatilag teljesen eltüntette. A hurrikán még október elején csapott le, és a kutatók szerint elképesztően gyorsan beszántotta a szigetet - írta a hvg.hu.

A probléma az, hogy az egykori sziget kulcsfontosságú volt egyes fajok számára. A kritikusan veszélyeztetett barátfókák zöme például ezen a szigeten jött világra, a tengeri teknősök pedig itt szaporodtak. A hurrikán előtt és után készült fotókon jól látható, hogy a kiterjedt homok- és kavicspad helyén ma már az óceán hullámzik, és csak a víz alól látszanak ki valamennyire az egykori sziget vonalai.

The island acted as a nesting ground for half the world's Hawaiian green sea turtles and a birthplace for roughly one-seventh of all Hawaiian monk seals. https://t.co/pie5WicAf0