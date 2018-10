Időjárás

120 km/órás szelet mértek a János-hegyen

A hegyi állomásokon orkánerejű széllökések is voltak, a fővárosban a mai napra vonatkozó szélmaximum rekord is megdőlt. Síkvidéken a legerősebb szél eddig (reggel 7 óra) Aszódon volt ott 24.8 m/s (~89 km/h) mért a műszer. A legerősebb szél a reggeli, délelőtti órákban valószínű (a most még kevésbé szeles délnyugati tájakon is megerősödik majd), a légmozgás számottevő mérséklődésére pedig késő délutántól, estétől számíthatunk - írja Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat..