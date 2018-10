Időjárás

Jégeső tarolta le Rómát az éjjel - videó

Olaszország középső és egyes déli tájain okozott jelentős esőzéseket és brutális mennyiségű jégesőt az a ciklon, mely vasárnap este Rómát is elérte. Helyenként fél méternyi jég gyűlt össze az utcákon. Az özönvízszerű felhőszakadás jégtáblákba rendezve sodorta a jeget a fővárosban, többfelé megbénítva ezzel a közlekedést - írta az időkép.



Az indiánnyárnak is végetvető vihar egyik napról a másikra több mint 10 fokos hőmérséklet-csökkenést és erős szelet hozott. Az ítéletidő miatt a közép-olaszországi Campania tartományban másodfokú figyelmeztetés lépett érvénybe és rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el több Nápolyhoz közeli és nápolyi iskolában is. További három tartományban szintén narancssárga, 4 másikban pedig elsőfokú figyelmeztetés volt érvényben. Nagy mennyiségű jég maradt ugyan hátra, de hétfő reggelre helyreállt a rend a közlekedésben.