Időjárás

Gyönyörű őszi időjárásunk lesz

A hétvégén is folytatódik a napsütéses, meleg idő, helyenként 25 foknál is melegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Gyönyörű őszi hétvégét kapunk októbertől



Pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz idő lesz. A minimumhőmérséklet általában 4-11 fok között várható, de az Északi-középhegység völgyeiben kissé hidegebb, a városokban és a hegyekben melegebb is lehet. A nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap napos, csapadékmentes idő várható. A leghidegebb órákban szombaton 4-10, vasárnap 3-10 fok lesz. Szombaton napközben 20-25, vasárnap 20-24 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.