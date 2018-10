Időjárás

Michael hurrikánná alakult és már Alabamát és Texast is veszélyezteti

Nemcsak Floridát, hanem Alabamát és Texast is veszélyezteti az Egyesült Államok partjai felé közeledő Michael hurrikán.



A trópusi vihar hétfő estére 1-es erősségű hurrikánná alakult át és szerdáig várhatóan 3-as erősségű lesz. Hétfőn este még Kuba nyugati partjainál pusztított, és óránként 280 kilométeres sebességgel száguldott Florida Mexikói-öbölnél fekvő nyugati partvidéke felé.



A miami hurrikánközpont szerint a hurrikán szerdán ér partot Floridában, a déli állam nyugati vidékein. Erős széllökésekkel, özönvízszerű esőzéssel és a tenger magasra korbácsol hullámaival pusztít majd. Donald Trump elnök hétfőn, egy orlandói rendőri konferencián azt ígérte: a szövetségi kormány azonnali segítséget nyújt majd a hurrikán miatt bajba jutottaknak.



Rick Scott, Florida kormányzója hétfőn esti sajtóértekezletén közölte: felvették a kapcsolatot a kórházakkal és az idősotthonokkal is, hogy mindenki felkészült legyen a hurrikán érkezésére. A tavalyi Irma hurrikán pusztításakor ugyanis Dél-Floridában 14 idős ember halt meg azért, mert az idősotthonban nem működött a generátor, így nem volt sem áram, sem légkondicionálás.



Scott arra bátorította a part menti településeken élőket, hogy - bár nincs kötelező evakuálás - ha tehetik, hagyják el otthonaikat és átmeneti időre menjenek a félsziget belseje felé. Figyelmeztetett arra is, hogy az erős szél várhatóan 3-5 méter magasra emeli a tenger hullámait, ez pedig - mint mondta - "abszolút halálos, nem lehet túlélni". Közölte továbbá, hogy a Nemzeti Gárda már vasárnap a bejelentett 500 helyett 1200 gárdistát mozgósított.



Alabamában Kay Ivey kormányzó - floridai kollégájához hasonlóan - szintén rendkívüli állapotot hirdetett a várható vihar miatt.



A hurrikán az előrejelzések szerint Floridából Texas keleti vidékein át Észak-, és Dél-Karolina, Virginia és az amerikai főváros, Washington felé halad majd.

