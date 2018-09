Időjárás

Október első napjaiban is sok lesz a napsütés

Október első napjaiban is sok lesz a napsütés, helyenként lehet csak zápor. Lehűlésre sem kell készülni, reggelenként hűvös lehet, de többfelé továbbra is 20 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet vasárnap juttatott el az MTI-nek.



Október elsején, hétfőn északon és keleten felhősebb idő lesz kevesebb, másutt változóan felhős idő várható több napsütéssel. Csapadék nem valószínű, de késő délután északkeleten néhol jelentéktelen eső lehet. A szél megélénkül, előbb főként délkeleten, majd késő délutántól a Dunántúlon is megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 3-9 fok lehet. Napközben 16-22 fokig melegszik a levegő.



Kedden a nap első felében helyenként - nagyobb eséllyel a Dunántúlon - lehet futó zápor, gyenge eső. A szél megélénkül, a Dunántúl egyes részein meg is erősödik, majd délutántól mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-11, a legmagasabb hőmérséklet 15-23 fok között alakul.



Szerdán és csütörtökön többórás napsütés várható. Szerdán az északi megyékben lehet néhol gyenge eső, zápor, csütörtökön nem lesz csapadék. Szerdán többfelé megerősödik, csütörtökön megélénkül a légmozgás. A minimumhőmérséklet szerdán 4-10, csütörtökön 3-8 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 17-21, csütörtökön 15-19 fok között alakulnak.



Pénteken derült, napos, csapadékmentes időre lehet számítani, de a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban 0-6 fok lehet. Napközben 16-21 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett helyenként lehetnek záporok. A szél is élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton 4-10, vasárnap 8-13 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet mindkét nap 19-24 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.