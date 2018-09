Időjárás

Mínusz 3,8 fokot mértek Csíkszeredában

hirdetés

A román országos meteorológiai intézet honlapján közölt hajnali hőmérsékleti minimumok térképén csak a magyar-román határ menti sávban, illetve egy-egy foltban Torda, Nagyszeben és Brassó körül mértek fagypont feletti hőmérsékleteket.



A leghidegebb ezúttal is Székelyföldön volt. Csíkszeredában mínusz 3,8, Székelyudvarhelyen mínusz 2,7, Marosvásárhelyen mínusz 1,7, Sepsiszentgyörgyön és Baróton mínusz 1,4, Kézdivásárhelyen mínusz 1,3 fokig hűlt a levegő. Olyan településeken is fagypont alatti hőmérsékleti minimumokat mértek, mint Nagybánya, Szatmárnémeti, Bánffyhunyad, Déva és Lugos.



A nagyszebeni regionális meteorológiai központ illetékese, Cristian Grecu az Agerpres hírügyönkségnek elmondta: a következő éjszaka még hidegebbnek ígérkezik, péntektől azonban általános felmelegedés várható.



A romániai hegyekben havazott is az elmúlt két napban. A Déli-Kárpátokban a hóréteg vastagsága helyenként a 30 centimétert is megközelíti.