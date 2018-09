Hatméteres faág esett egy autóra, húszméteres fa dőlt egy házra

Viharos széllel, esővel és jó tíz fokos lehűléssel érkezett meg a hidegfront, amely véget vet a szeptemberi nyárnak. A front éjfél után érte el a nyugati határszélet. Ahogy átrobogott Európán a lengyel-cseh határon fekvő Snezka hegycsúcsra 126 km/órás széllel csapott le.

Temperatures across Europe yesterday and this morning, revealing the spreading sharp and intense cold front across nortwestern into central Europe. Note how the temperatures dropped by well over 10 °C in some places! Map: @meteociel pic.twitter.com/0TADRWu3YO