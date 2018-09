Forgószél

Tovább nőtt a Florence trópusi vihar halálos áldozatainak száma

Tovább nőtt a Florence trópusi vihar halálos áldozatainak száma, tovább áradnak a folyók Észak- és Dél-Karolinában, óriásiak az anyagi károk.



Csütörtök estére már 41-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Harmincegy ember Észak-Karolinában vesztette életét, 10 pedig Dél-Karolinában, illetve Virginiában.



Bár az eső elállt, a folyók változatlanul áradnak, igaz, a kisebb folyók már apadni kezdtek. Egyes vidékeken éppen az áradás miatt újabb kötelező kiürítést rendeltek el.



Egyes utak és országutak továbbra is járhatatlanok, Észak- és Dél-Karolinában mintegy ezer országutat és kisebb, alsóbb rendű utat zártak le. A kanadai határtól Floridáig húzódó 95-ös országút - amely az egyik legforgalmasabb a keleti parton - az észak-karolinai szakaszán várhatóan egészen októberig le lesz zárva.



Roy Cooper észak-karolinai kormányzó több milliárd dollárra becsülte az anyagi károkat, bár - mint sajtótájékoztatóján mondta - még mindig nem lehet végleges adatokról beszélni, hiszen a vihar hatása még korántsem múlt el. A kormányzó szerdán a katasztrófa sújtotta vidékekre látogató Donald Trump elnöktől a szövetségi kormány külön anyagi segítségét is kérte, amelyet az elnök meg is ígért.



Henry McMaster, Dél-Karolina kormányzója a kongresszusi vezetőknek csütörtökön küldött levelében sürgetett szövetségi segítséget. Mint írta, az államban 1,2 milliárd dollárra becsülhető a vihar okozta kár nagysága.



A víz által körülzárt városokban még nem kezdődhetett meg a fertőtlenítés, a víz rendkívül lassan vonul vissza. A menedékhelyeken lévőket mindkét államban arra kérik a hatóságok, hogy pár napig még várjanak a visszatéréssel, mert több vidéken nagy a járványveszély.