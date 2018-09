Időjárás

Már 34 áldozatot követelt a Florence

Emelkedett a Florence trópusi vihar halálos áldozatainak száma; Donald Trump amerikai elnök szerdán Észak-Karolinába, a katasztrófa sújtotta vidékekre látogat.



Helyi idő szerint kedd estig 34 halálos áldozata volt a trópusi viharrá szelídült Florence viharnak, amely erőteljes széllökésekkel és özönvízszerű esőzésekkel, nagyon lassan vonul északi irányba.



Észak- és Dél-Karolinában sem enyhül az esőzés, a folyók változatlanul áradnak. A víz által körülzárt városokba - Wilmingtonba, New Bernbe, Elizabethtownba - a katasztrófa-elhárítási ügynökség (Fema) és a Nemzeti Gárda munkatársai motorcsónakokkal viszik a vizet és az élelmet, az autópályák és az alacsonyabb rendű utak is víz alatt vannak. Észak-Karolinában 36 helikopter, 200 motorcsónak, és több mint ezer ember segédkezik a bajba jutottak mentésében. A Pentagon (védelmi minisztérium) 13 500 katonát irányított a helyszínre, hogy segítsenek a mentési munkálatokban.



Az országos meteorológiai szolgálat szerint az észak-karolinai Elizabethtownban a múlt csütörtök óta 91 centiméternyi eső esett, míg átlagosan a szövetségi tagállam településein 76 centiméternyi csapadékot mértek.



Észak-Karolinában tizenhat folyó már tetőzött, csütörtökre további három vízszintje éri el a csúcspontot. Tizenhat településen nincs ivóvíz, a csatornahálózat és víztisztítók nem működnek. Dél-Karolina kormányzója, Henry McMaster kedden este arra figyelmeztetett: sok vidéken még csak ezután fognak áradni a folyók, a rendkívüli állapot miatt a szövetségi kormány által biztosított anyagi segítség jó részét az árvízvédekezésre fordítják.



A járvány- és egészségügyi szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az áradat állati tetemeket sodor magával. Észak-Karolinában, ahol nagy csirkefarmok vannak, több mint három és félmillió csirke pusztult el, és a víz sodorja magával őket. Öt és félezer disznótetemet is sodor a víz.



Michael Jordan egykori kosárlabdasztár, aki az észak-karolinai Wilmingtonban nőtt fel, kedden bejelentette: kétmillió dollárt adományoz szülővárosa és környéke helyreállítási munkálataira.