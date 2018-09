Időjárás

Nyárias meleg, aztán 10 fokos lehűlés

hirdetés

A következő napokban is folytatódik a nyáriasan meleg idő, többfelé 30 fokos maximumokkal. A hétvégére viszont akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban 7-14 fok lesz, de az Északi-középhegység völgyeiben hűvösebb is lehet. Napközben 24-28 fokig melegszik a levegő.



Kedden, szerdán és csütörtökön túlnyomóan derült, napos, száraz idő lesz. A minimumhőmérséklet kedden 7-16, szerdán 8-16, csütörtökön 10-17 fok között valószínű. A nappali maximumok kedden 24-29, szerdán 25-30, csütörtökön 26-30 fok között alakulnak.



Pénteken is nagyrészt derült, napos idő várható, de estétől nyugat felől megnövekedhet a felhőzet és a Dunántúlon már kialakulhat zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-17, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között valószínű.



Azt írták, hogy a hétvégi előrejelzés bizonytalansága most az átlagosnál nagyobb. E szerint szombaton több helyen megerősödhet a szél és elszórtan valószínű eső, zápor. A leghidegebb órákban 11-18 fok lesz. Napközben 18-27 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap napos idő várható, helyenként záporesővel. A minimumhőmérséklet 8-13, a maximumhőmérséklet 18-25 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.