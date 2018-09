Kicsit túltolta a hurrikánról tudósító riporter, járókelők buktatták le

Bár az USA partjait pénteken elérő Florence hurrikán valóban emberek millióit veszélyezteti, a Weather Channel élőben bejelentkező riportere eléggé túljátszotta a szerepét, mikor az időjárási helyzetről tudósított.



Mint a felvételen látható, Mike Seidel alig tud megállni a lábán, ám pechjére a háttérben feltűnik két járókelő...

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL