Így még nem látott zsiráfot és elefántot - hóban taposnak Afrikában - képek, videó

Nem tipikus fotók az afrikai szavannáról. Majomkenyérfa helyett, a havas faágak közül kukucskál ki a zsiráf. De az elefántok is érdeklődve szemlélik a különleges időjárási jelenséget. Bár eleinte azt hittük, a felvételek nem valódiak, egyre több kering belőlük a világhálón.

What an amazing video from near Oudtshoorn with giraffes in front of the Swartberg mountain range. pic.twitter.com/SXXPHguDUe