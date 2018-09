Időjárás

1,6 fokkal melegebb volt az idei nyár a sokéves átlagnál

A sokéves átlagnál több mint 1,5 fokkal melegebb volt az idei nyár - írta az MTI-hez eljuttatott elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szerint az idei nyarat a heves esőzések és a hosszan tartó, sokfelé aszályos helyzetet kiváltó augusztusi hőség teszi emlékezetessé.



Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 21,8 Celsius-fok volt, ami 1,6 fokkal haladta meg az 1981-2010-es normálértéket. Ezzel - az 1901 óta vezetett rangsorban - az idei volt a 7. legmelegebb nyár.



A júniusi havi középhőmérséklet 1,5 fokkal, a júliusi 0,7 fokkal, az augusztusi pedig 2,6 fokkal volt magasabb a sokéves átlagnál. Ezzel 2018 augusztusa a 4. legmelegebb 1901 óta. Az idei legmagasabb hőmérsékletét Budakalászon mérték: július 29-én és augusztus 9-én is 36,6 fokot.



Ezen a nyáron három jelentős hőségperiódus volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzései alapján az országos tisztifőorvos háromszor rendelt el másodfokú hőségriasztást: július 30-ától augusztus 5-éig, augusztus 7-étől augusztus 10-éig, valamint augusztus 21-étől augusztus 23-áig.



Kitértek arra is, hogy országos átlagban 75 "nyári napot" - amikor a maximum 25 fok felett alakult - regisztráltak. Ez 15 nappal több, mint a sokéves átlag. Emellett tízzel több "hőségnap" - amikor 30 fok feletti maximumot mértek - is volt. A legtöbb hőségnapot Fülöpháza környezetében tapasztalták: ott 51 napon haladta meg a napi legmagasabb hőmérséklet a 30 fokot. Idén nyáron a "forró nap" - amikor 35 foknál is nagyobb a meleg - nem volt jellemző. A legtöbb ilyet, négyet Újpesten és Pakson jegyezték fel.



Ezen a nyáron a hajnali órákban születtek új fővárosi melegrekordok. Lágymányoson három egymást követő napon megdőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet napi rekordja. Július 30-án csak 24,7 fokig, 31-én 24,4 fokig, augusztus elsején 24,5 fokig csökkent a levegő hőmérséklete. Augusztus 21-én a János-hegyen volt rekordmeleg a hajnal, akkor 23,6 fokig hűlt le a levegő.



Azt is írták, hogy országos átlagban 2018 nyara átlagos csapadékú volt, de az egyes hónapok meglehetősen eltértek egymástól. A nyári csapadék jelentős része zivatarok, felhőszakadások formájában hullott. Júniusban a sokéves átlaghoz képest 32 százalékkal több volt a csapadék. A júliusi mennyiség kissé maradt csak el az átlagostól, az ilyenkor szokásos mennyiség 92 százaléka hullott le. Az augusztus - az előzetes adatok alapján - meglehetősen száraz volt, a szokásos mennyiség 76 százaléka esett csak. A háromhavi csapadékmennyiség országos átlagban 202 milliméter körüli volt, ami a sokévi átlagnak megfelelő mennyiség - olvasható a meteorológiai szolgálat elemzésében.