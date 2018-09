Időjárás

További jelentős esőzésekre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

hirdetés

További jelentős esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A elmúlt napokban heves esőzéseket okozó légörvény kissé kelet felé mozdul el. Ennek nyomán az ország északkeleti csücskét leszámítva, az eddig szárazon maradt területeken is várható csapadék. Újabb jelentős mennyiségű - néhol akár egy havi átlagnak megfelelő - eső hullik majd le.



Keddre virradó éjszaka is folytatódik a csapadékos idő, néhol csak csendesen esik majd, másutt szakadni fog az eső. Többfelé dörgés, villámlás kísérheti a zivatarokat. Kedden napközben csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Különösen a Dunántúl északi felén várható területi átlagban jelentős csapadék. A nappali felmelegedés keleten is mérséklődni fog.



Szerdától várható ismét több napsütés, s ezzel együtt a hőmérséklet is emelkedni fog - hangzott el a videóban.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint keddre a felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére a 24 óra alatt várható jelentős mennyiségű csapadék miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 14-20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20-26 fok között valószínű. A tartósan csapadékos északnyugaton viszont mindössze 18, míg az északkeleti határnál 27 fok is lehet.