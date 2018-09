Forgószél

Az elmúlt 25 év legerősebb tájfunja csaphat le Japán egy részére

2018.09.03

Az elmúlt 25 év legerősebb tájfunja csap le várhatóan Japán egy részére kedden - figyelmeztetett a japán meteorológiai szolgálat hétfőn.



A hatóságok szerint a tengerpartokon hatalmas hullámokra és heves esőzésekre lehet számítani, és arra figyelmeztették a lakosokat, hogy készüljenek fel az esetleges áradások és földcsuszamlások veszélyére.



Légi és vasúti társaságok valószínűleg leállnak kedden. A Nyugat-Japán Vasúti Társaság már bejelentette, hogy leállítja a vasúti forgalmat, a bejelentéshez pedig csatlakozott a Sikoku Vasúti Társaság is, hozzátéve, hogy a forgalom újraindításának időpontja a tájfun elvonulásától függ.



"Már volt dolgunk máskor is tájfunnal és heves esőzésekkel" - mondta Abe Sindzó miniszterelnök egy kormánypárti találkozón. "A kormány minden tőle telhetőt megtesz, hogy elkerülje a katasztrófát."



Előrejelzések szerint a tájfun Sikoku szigetére vagy Kii félszigetére ér először, ahol akár az óránkénti 250 kilométert is meghaladó sebességű

széllökésekre lehet számítani.



Meteorológusok remélik, hogy innen tovább haladva ciklonná szelídül, ami azért lenne fontos, mert az útjába eső következő város Oszaka, Japán második legnagyobb városa, a szigetország egyik legfontosabb ipari, kereskedelmi és közlekedési központja.



Nem valószínű, hogy Tokió és környéke komoly veszélyben lenne, azonban a meteorológiai szolgálat jelenlegi előrejelzései szerint Sikoku és Kinki térségeket óránként így is 126 kilométert is meghaladó sebességű széllökések érhetik, ennél valamivel kisebbek pedig lecsaphatnak Tóhoku, Tókai és Hikuriko régióira is.



Japánban már eddig is ítéletidő pusztított: a heves esőzések következtében kialakult áradások miatt szombaton mintegy 27 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát az ország középső és északkeleti részén. Júliusban a természeti katasztrófák több mint 200 ember halálát okozták.