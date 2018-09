Időjárás

Vihar - eddigi károk

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások és heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nyugati megyéire szombat este. Az országon átvonuló vihar a főváros mellett több megyében okozott eddig károkat, a tűzoltókat egyebek mellett kidőlt fák, leszakadt ágak és villámcsapás okozta tűz miatt riasztották - közölte honlapján szombat este a katasztrófavédelem.



A meteorológiai szolgálat honlapja szerint az első fokú riasztást az ország nyugati megyéire adták ki néhány Vas és Zala megyei járás kivételével, a részletes térkép a met.hu oldalon érhető el. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint húsz milliméter eső és jégeső eshet, valamint erős szél fújhat.



A katasztrófavédelem összegzése szerint a vihar miatt eddig a fővárosban a XIX. kerületi Vas Gereben és Álmos utcában kidőlt fák miatt, a XI. kerületi Etele úton és a XX. kerületi Nagysándor József utcában autóra dőlt faágak miatt kértek segítséget. Az Andrássy úton is kidőlt fa okozott forgalmi akadályt.



Győr-Moson-Sopron megyében Ágfalvára egy villanyoszlopra dőlt fa miatt kérték a soproni hivatásos tűzoltók segítségét. Jánossomorja és Hegyeshalom több utcájában a vízeltávolítás céljából riasztották a város önkéntes tűzoltóit.



Fejér megyében Baracskán egy oktatási intézmény tetőszerkezetét rongálta meg egy kidőlt fa. Etyeken egy fába csapott a villám és tűz keletkezett a törzsében. Polgárdiban a főútra dőlt egy nagyobb méretű faág, amely akadályozza a forgalmat.



Somogy megyében Böhönyén is a letört faágak okoznak gondot. Kaposfőn a Petőfi Sándor utcában egy tíz méter hosszú fa kidöntött egy távközlési oszlopot.



Veszprém megye több településére is riasztották a tűzoltókat. Ajkán a Szent István úton egy családi ház tetőszerkezetét bontotta meg a viharos erejű szél. Veszprémben autóra dőlt egy fa.