Pollenhelyzet

Nagyon magas parlagfű pollenterhelés várható a hétvégén

hirdetés

A hétvégén az ország nagy részén nagyon magas parlagfű pollenterhelés várható - írta az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) pénteken Facebook-oldalán.



Az előrejelzés szerint az Alföld egyes területein vasárnap extrém magasra is emelkedhet a parlagfű pollenkoncentrációja.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy zivatarok környezetében a kezdeti viharos időszak szintén jelentősen megemelheti a pollenkoncentrációt, az érzékenyebb allergiásoknál asztmatikus tünetek is felléphetnek.



A térképes parlagfű pollenkoncentráció előrejelzés elérhető a https://polleninfo.oki.hu oldalon - írta az OKI.