Környezetvédelem

Elindították a világ első óceántisztító gépét

A szakértők szerint a gép körülbelül öt év alatt tisztíthatja meg a Csendes-óceáni szemétsziget területének felét. 2018.08.25 18:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelenleg 5 billió műanyagszemét lebeg a Csendes-óceán felszínén, pontosabban 80 ezer tonnányi hulladék a Hawaii és Kalifornia közötti óceáni területen. Ezt egyszerűen már nem lehetett, nem észrevenni, így a 2013-ban alapított The Ocean Cleanup csoport 2018-ra tesztüzemmódba állította első óceántisztító gépét - írta a Világjáró utazási magazin.



A világ első óceántisztító gépének felállítása nem rég kezdődött meg a Csendes-óceánon lebegő hatalmas szemétsziget közelében. A két franciaországnyi, többnyire műanyagból és halászati eszközökből álló kiterjedt szeméthalmot először 1997-ben fedezték fel; mérete azóta is folyamatosan nő. Erre az ember által létrehozott problémára reagált az a holland feltaláló, aki 18 éves korában megálmodta az óceántisztító gépet és azóta létrehozta a The Ocean Cleanup non-profit szervezetet és kutatócsoportot.



Boyan Slat, a ma 22 éves ötletgazda egy görögországi nyaralás során találkozott először a vízszennyezés jelenségével; egyik búvárórája alkalmával több műanyagot látott a vízben, mint halat. És ami még jobban meglepte, miután kutatásokba kezdett a műanyag szennyezettséggel kapcsolatban, az volt, hogy senki nem tesz ellene komolyabb lépéseket. A téma annyira megragadta, hogy középiskolás éveinek tudományos projektjei mind erről a témáról szóltak. Megpróbálta megérteni a problémát és rájönni arra miért tartják a kutatók a teljes tisztítást lehetetlenségnek.



A feltaláló 2014-től 2016-ig minden szükséges lépcsőfokot végigjárt mire eljutott az első Északi-tengeri prototípus beindításához. Ma munkatársaival ott tartanak, hogy az óceántisztító gép, amely 40 darab, egyenként 12 méteres csövön keresztül, az óceán áramlatainak segítségével szívja majd fel a szemetet, 2018 júliusában megkezdi működését.



A szakértők szerint a gép körülbelül öt év alatt tisztíthatja meg a Csendes-óceáni szemétsziget területének felét, ami hatalmas előrelépés lenne, hiszen a hulladék évente több mint százezer bálna, delfin és fóka halálát okozza. De a felmérések szerint a vízimadarak, halak, és más tengeri élőlények sincsenek biztonságban a műanyag-szennyezés miatt.



Az Ocean Cleanup non-profit szervezet által létrehozott rendszer 60 tartályba gyűjti majd össze a szemetet, amit aztán csónakokkal visznek 6-8 hetente a szárazföldre. A csövek különleges kialakításának köszönhetően a halak és a többi élőlény nem kerül veszélybe az óceántisztítás közben. A 2018-as tesztidőszak alatt a kutatók mindent monitoroznak majd; feljegyzik a hibákat, a csövek működést, mozgását, strapabírását, hogy a 2020-ra tervezett teljes körű tisztításra már minden tökéletesen működjön - áll a The Ocean Cleanup hivatalos honlapján.