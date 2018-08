Forgószél

Lecsapott a hurrikán a turistaparadicsomra, magyarok is vannak a szigeten - videók

Viharos széllel, esővel, áradással és sárlavinával érkezett meg Hawaiira a hármas erősségű Lane hurrikán helyi idő szerint csütörtökön. A Hawaiin tartózkodó magyar turisták a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint biztonságban vannak. 2018.08.24 14:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nagy sziget keleti felén 24 óra leforgása alatt csaknem 510 milliméter csapadék hullott - közölte az amerikai meteorológiai szolgálat. A vihar óránkénti 80 kilométeres széllökésekkel érkezett meg.



Sérültekről egyelőre nem érkezett hír. A lakosoknak azt tanácsolták, hogy csak evakuálás esetén hagyják el otthonaikat.



"Nagyon veszélyes a helyzet. Ne keljenek útra, ha nem muszáj" - írta a Twitteren David Ige hawaii kormányzó.



Ige felszólította a lakosokat, hogy két hétre elegendő élelmet, vizet és gyógyszert tartsanak maguknál szükség esetére.



Molokai és Maui szigetén több helyről ki kellett menekíteni az embereket, a közösségi médiában pedig áramkimaradásokról számoltak be.



Oahu és Kauai szigetén minden iskolát és kevésbé fontos kormányhivatalt bezártak. Több bolt is a szokottnál korábban lehúzta a rolót, repülőgép-járatokat töröltek, a parti őrség pedig lezárta az összes kikötőt a beérkező hajók előtt.



A Lane jelenleg északi irányba halad óránkénti 10 kilométeres sebességgel. A Saffir-Simpson skálán hármas kategóriába sorolt hurrikánt óránkénti 192 kilométeres széllökések kísérhetik - figyelmeztettek a meteorológusok.



Az amerikai hurrikánközpont rámutatott, hogy a vihar 1-1,5 méterrel is megemelheti a vízszintet a nagy sziget nyugati részén.



Donald Trump amerikai elnök csütörtökön rendkívüli állapotot hirdetett ki Hawaii valamennyi szigetére. Ez azt jelenti, hogy a helyi hatóságok szükség esetén gyorsan folyósítható, jelentős összegű szövetségi anyagi segítségre számíthatnak.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közölte, hogy a Lane hurrikán miatt Csiszár Katalin, Magyarország hawaii tiszteletbeli konzulja folyamatos kapcsolatban van a Hawaiin élő magyarokkal, valamint az ott tartózkodó magyar turistákkal. Eddig 14 magyar állampolgár fordult információért a tiszteletbeli konzulhoz, valamennyien turisták és jelenleg is biztonságban vannak.



Az illetékes magyar főkonzulátusra nem érkezett segítségkérés - tette hozzá a tárca.