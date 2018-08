Időjárás

Alpokalján beköszönt az ősz, a Tiszántúlon marad a kánikula

hirdetés

Azt valószínűleg már mindenki tudja, hogy az idei (meteorológiai) nyár utolsó hétvégéjén markáns hidegfront érkezik. Az viszont lehet, hogy nem annyira köztudott, hogy a keleti megyékben akár egy vagy másfél nappal is tovább tarthatja magát a nyári idő, mint például az Alpokalján - írja közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A Nyugat-Dunántúlra ugyanis az alsó légrétegekben már szombat délelőtt megérkezhet a hűvösebb levegő, így ott akár már szombaton is mindössze 20 fok közelében, sőt akár ez alatt maradhat a csúcshőmérséklet. Ezzel szemben a Tiszántúl déli részén akár még vasárnap is 30 fok körüli maximumot mérhetünk.



A hétvégén lehetnek tehát olyan időszakok, amikor akár 15 foknál is nagyobb hőmérséklet különbség alakul ki a nyugati és délkeleti tájak között, az utóbbi javára.



A front közeledtével egyre nagyobb nedvességtartalmú és labilis levegő érkezik fölénk, ezért már csütörtökön és pénteken is egyre több zivatar alakulhat ki.



A front előtt és a fronton (szombattól hétfőig) pedig már szervezettebb zivatarrendszerek is létrejöhetnek, majd tartós eső is hullhat. Ami tehát biztos, hogy hétfőre keleten is megszűnik a kánikula, ami viszont bizonytalan, hogy mennyi csapadékkal érkezik a lehűlés.