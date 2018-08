Nébih

Hőség: fokozottan kell vigyázni az állatokra a kánikulában

Fokozottan kell vigyázni mind a hobbiállatokra, mind a haszonállatokra a kánikulában, mert a tartós meleg nemcsak az emberek szervezetét viseli meg - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták, fontos például, hogy mindig legyen előttük víz, nem szabad a tűző napon vagy autóban hagyni az állatokat, hűteni kell őket, gondoskodni kell nekik árnyékos helyről, valamint figyelni kell a hőgutára utaló jeleket, hogy időben orvoshoz kerülhessenek.



A nagy telepeken zárt térben tartott állatok - például sertések, nyulak, csirkék - jóléte nagyban függ az automata szellőztető berendezések megfelelő működésétől, így az esetleges hibájukat azonnal ki kell javítani, valamint a meghibásodást azonnal jelző berendezéssel kell ellátni őket. Azoknak az állatoknak, amelyeket kifutós ólban tartanak, biztosítani kell az árnyékos területet is. A világos színű sertések például védelem nélkül könnyen leégnek a tűző napon - tudatták.



A haszonállatok szállítását érdemes a hajnali vagy az esti órákra időzíteni, a nyolcórásnál hosszabb szállítás pedig csak erre a célra engedélyezett, speciális szállítójárművel lehetséges, amelyben van többek között megfelelő ventillációs rendszer, itatóberendezés, hőmérsékletregisztráló, valamint műholdas navigációs rendszer is - olvasható a közleményben.



A szállítások megkezdésekor a hatóság ellenőrzi az állatok és a gépjármű állapotát, valamint a kísérő dokumentumokat. A tapasztalatok szerint a szállítók fokozott odafigyelése és a szigorú ellenőrzések ellenére extrém hőségben bizonyos szállítási útvonalakon a raktér hőmérséklete túllépi a jogszabályban meghatározott maximumot - közölték.



Kiemelték, a legtöbb állatvédelmi problémát a Törökországba indított kérődzők esetében tapasztalták, ezért ha arra az útvonalra hőséget jeleznek, a hatóság megtiltja ezeknek a szállítmányoknak az indítását. Erre már júliusban is volt példa és a közeljövőben is várható hasonló tilalom - tették hozzá.