Időjárás

A hét közepén tetőzik a kánikula Németországban

Tovább tart és csak a hét közepén tetőzik a kánikula Németországban, akár új melegrekordot is mérhetnek majd. A hőség és az aszály egyre súlyosabb gondokat okoz, Brandenburg tartományban már a folyók kiszáradásával fenyeget.



A Schwarze Elster 18 méter széles medrét általában két méter magas vízoszlop tölti meg a Senftenberg nevű város közelében, most viszont egy több kilométeres szakaszon porzik a meder, és itt-ott kagylóhéjak és haltetemek borítják - áll a BZ című berlini lap hétfői riportjában.



A Schwarze Elster az első folyó, amely Németország egyik leginkább aszályos vidékén részlegesen kiszáradt. A tartomány többi természetes vize sincs jó állapotban, pedig Brandenburg a 3000 taváról és 32 ezer kilométer hosszúságú víziút-hálózatáról is híres.



A Németország és Lengyelország közötti határfolyón, az Oderán például hetek óta szünetel a hajóközlekedés, a vízállás 115 centiméterre süllyedt, így már gyalog át lehet kelni az egyik országból a másikba. A Spree vízellátása is veszélyben van, a csapadékszegény időkben utánpótlást biztosító tározók vizének 65 százalékát már beleeresztették a folyóba, hogy ne kelljen korlátozásokat bevezetni, és a készletek legfeljebb még egy hónapig tartanak ki.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) adatai szerint a 2018-as nyári hőség és aszály történelmi léptékű, július eleje óta szokatlanul magas az átlaghőmérséklet, július közepe óta pedig hőhullám sújtja Németországot, és sok helyütt tavasz óta nem volt számottevő csapadék.



A száraz, meleg időben sok helyütt vészesen algásodnak a folyók és a tavak, és tömeges a halpusztulás. Máshol erdőtüzekkel küzdenek. A szintén az ország északkeleti részén fekvő Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban például a hatóságok hét végi összesítése szerint eddig 1300 hektáron kapott lángra a növényzet. A legnagyobb tűzvész július elején volt a Gross Laasch nevű községnél, ahol egy olyan erődben keletkezett tűz, amelyben sok második világháborús lőszermaradványt rejt a talaj. A tűzoltók négy napon keresztül küzdöttek a lángokkal.



A tűzveszély miatt számos településen betiltották a németek egyik kedvenc nyári szórakozását, a szabadtéri grillezést. Berlinben például akár ötezer euró (1,6 millió forint) büntetéssel sújthatják a tilalom megszegőit.



A mezőgazdaságban katasztrofális hatásokkal számolnak. A karácsonyfa-termesztésre szakosodott erődgazdálkodók országos szövetségének (BVWE) egy hétfőn ismertetett előrejelzése szerint az ország keleti és északi részén a legfiatalabb csemeték 100 százaléka kiszáradhat, mert nem elég mély a gyökérzetük az aszály túléléséhez, így néhány év múlva karácsonyfa-ellátási nehézségek keletkezhetnek.

A DWD előrejelzése szerint a következő napokban folytatódik a kánikula, a hét közepén 39 Celsius-fokot is mérhetnek, és előfordulhat, hogy megdől a 2015. augusztus 7-én a bajorországi Kitzingenben mért 40,3 fokos melegrekord. A hét második felében enyhülés következhet, de a hűvösebb, 25-30 fokos hőmérsékletű levegő heves viharokkal érkezhet meg Németország déli és nyugati részére.