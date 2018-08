Hőség

Meghosszabbították a hőségriasztást

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések indokolták, hogy a hétfőn kiadott országos riasztást, amely pénteken éjfélig volt elrendelve, két nappal meghosszabbítsák.

Vasárnap éjfélig meghosszabbította az ország egész területére kiadott hőségriasztást az országos tisztifőorvos - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkárság pénteken az MTI-vel.



Azt írták: a legfrissebb meteorológiai előrejelzések indokolták, hogy a hétfőn kiadott országos riasztást, amely pénteken éjfélig volt elrendelve, két nappal meghosszabbítsák.



Az államtitkárság a döntésről értesítette a megyei kormánymegbízottakat - közölték, hozzátéve: egyéb intézkedésre jelenleg nincs szükség.



Közleményükben kiemelték: az extrém meleg még az egészséges szervezetet is megviseli, a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, az idős emberek és a kisgyerekek pedig különösen veszélyeztetett helyzetben vannak.



Azt kérik, hogy a vízparton pihenők kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Mivel a melegben a koncentrációs készség is gyengül, az autósokat arra kérik: fokozott óvatossággal vezessenek.



Ezen felül felhívták a lakosság figyelmét: ebben az időszakban fokozottan ügyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra, a legmelegebb órákban - 11 és 15 óra között - kerüljék a tűző napot, bőrüket pedig folyamatosan védjék a leégéstől. - írta az Emmi.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség miatt péntekre az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Emellett az ország nagy részén felhőszakadás veszélye miatt is figyelmeztetnek.

A jelenlegi előrejelzés szerint a hétvégén folytatódik a hőség. A maximumok általában 30 Celsius-fok felett lesznek, néhol pedig a leghidegebb órában is 25 fok körül alakul a hőmérséklet.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.



Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását. Az országos tiszti főorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez az erről szóló kormányrendelet szerint rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.



A meteorológiai szolgálat riasztást csak egy-három órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek esetén - például heves zivatar, jégeső, viharos szél vagy hófúvás miatt - ad ki. A hőség miatti figyelmeztetés viszont az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul, így a kánikula miatt egy egész napra vonatkozóan kizárólag figyelmeztetés lehet érvényben. Citromsárga, vagyis elsőfokú a figyelmeztetés, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja. A piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetés kritériuma, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.