Hőség - Augusztus első napján is megdőlt egy fővárosi melegrekord

Augusztus első napján is megdőlt a budapesti legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön honlapján.



Mint írták: mostanáig augusztus elsején 1948-ban volt a legenyhébb idő, akkor Gellérthegy állomáson 24 fokot mértek. Szerdán viszont a Lágymányos állomáson mindössze 24,5 fokig hűlt a levegő, így ez lett az új napi rekord.



A fővárosi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord hétfőn és kedden is megdőlt.



A jelenlegi előrejelzések szerint a hőség a hétvégén is folytatódik. A maximumok jellemzően 30 Celsius-fok felett alakulnak, és többfelé a leghidegebb órákban is 20 fok feletti értékek várhatók.