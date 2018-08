Hőség

Az első augusztusi hétvégén is marad a kánikula sok napsütéssel

A kánikula is folytatódik, jellemzően 30 Celsius-fok felett alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Péntekre a hőség miatt ismét az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, és néhány nyugati, délnyugati megyében heves zivatarra, felhőszakadásra is figyelmeztetnek.



Az előrejelzés szerint pénteken napközben nagyrészt gomolyfelhős, napos időre lehet számítani. Szórványosan - legkisebb eséllyel északkeleten - zápor, zivatar még lehet. A szél néhol megélénkül, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 18-23, a legmagasabb hőmérséklet 29-33 fok között alakul.



Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, legfeljebb egy-egy futó zápor fordulhat elő. A leghidegebb órákban 17-22 fok lehet. Napközben 30-34 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is gyengén felhős, napos időre lehet számítani, de az északi megyékben több lehet a gomolyfelhő. Az ország északi felén helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A minimumhőmérséklet 18-23, a maximumhőmérséklet 30-34 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.