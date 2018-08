Világvége

Felmelegedett a tenger Helsinkinél - csúcsok dőltek meg

Finnországban olyan kánikula van, hogy együtt strandolnak az emberek és az állatok. A tenger olyan meleg, mintha a Balaton lenne... 2018.08.01 07:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

22°C a tenger Helsinkinél, de a héten volt ez már több is mint 22 Celsius-fok, és még csak szerda van! Az elmúlt havi átlag 23.4°C, ami valljuk be, igazán nem a megszokott. Az utóbbi napokban bőven 30 fok fölé ment a higanyszál Észak-Finnországban, ami az ott őshonos állatoknak is rendkívül megterhelő. Olyannyira, hogy kénytelenek úgy lemenni a vízpartokra némi enyhülés reményében, hogy azok közben tele vannak emberekkel, akik szintén e célból vannak ott.

Ez csak a júliusi átlag





Lengyelországnál is igen meleg a víz