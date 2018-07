Hőség

Az év legmelegebb napjával ér véget a július Németországban

Az év eddigi legmelegebb napjával ér véget a július Németországban, kedden 39,2 Celsius-fokot mért a szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD).



A melegrekordot a Szász-Anhalt tartományi Bernburgban regisztrálták. A csaknem 40 fokos hőséggel július utolsó napja egyelőre csak az idei nyár eddigi legmelegebb napja, de akár a 2015. augusztus 7-én a bajorországi Kitzingenben 40,3 Celsius-fokon beállított történelmi csúcs is megdőlhet, mert napnyugtáig tovább emelkedhet a hőmérséklet - emelte ki a DWD.



A szolgálat havi összesítése szerint szélsőségesen meleg és száraz idő volt júliusban Németországban. Az előzetes adatok alapján az átlaghőmérséklet 20,2 Celsius-fok volt, 3,3 fokkal magasabb a megszokottnál. Így az idei az ötödik legmelegebb július lehet a rendszeres mérések kezdete óta.



A havi csapadékmennyiség országos átlagban négyzetméterenként 40 liter volt, ami 48 százalékkal elmarad a szokásos 78 litertől. Az átlag kiugróan nagy regionális eltéréseket takar, az ország északkeleti részén, például Berlinben május és június után júliusban is alig esett, a leginkább aszályos területeken 5 liternél is kevesebb csapadék hullott négyzetméterenként. Az ország déli részén viszont gyakran volt kiadós eső, Berchtesgaden térségében, az Alpokban négyzetméterenként 150 liter csapadékot regisztráltak.



A napsütéses órák száma 305 volt, csaknem 100 órával meghaladta a sokévi átlagot jelentő 212 órát. A rendszeres adatfelvétel 1951-es kezdete óta csak egyszer, 2006-ban volt naposabb a július Németországban.



A DWD kedden az ország csaknem teljes területére figyelmeztetést adott ki a hőség miatt. A meleg meg is viseli az németeket, egy szintén kedden ismertetett felmérés szerint a lakosság csaknem 50 százaléka küszködik a tartósan magas hőmérsékletből fakadó egészségi gondokkal, főleg levertséggel, vagy fejfájással. A DAK betegbiztosító társaság megbízásából készített kutatás szerint a nők 54 százaléka és a férfiak 36 százaléka szenved a melegtől.



Erdőtűz korábban viszonylag ritkán volt Németországban, de a hónapok óta tartó aszály és a hőség miatt egyre gyakoribb. Kedden a Hessen tartományi Wiesbaden közelében keletkezett erdőtűz, mintegy 2500 négyzetméteren, 30 tűzoltó küzd a lángokkal.