Időjárás

Vörös riasztás a horvát tengerpart egy részén

Tombol a hőség Horvátországban. A meteorológiai szolgálat (DZMH) kedden az Adriai-tengerpartra, Isztriától Dubrovnikig vörös riasztást adott ki, míg a középső részeken egyelőre narancssárga és sárga jelzés van érvényben.



A veszélyességi fokozatok skáláján a sárga a legalacsonyabb szint, ezután következik a narancs, míg a vörös jelenti a legveszélyesebb szintet.



A szárazföldi részeken tikkasztó a hőség, 32-33 fokot mértek, a nappali hőmérséklet elérheti a 37-38 fokot is. A tengerparton is nagy a forróság. A hőmérséklet az éjszakai órákban sem csökken, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32-37 fok körül alakul. Hvar szigetén már reggel hét órakor 30 fokot mértek.



A meteorológiai szolgálat hétnapos előrejelzése szerint a kánikula szerdáig marad, majd változékonnyá válik az időjárás, a hét második felében helyenként rövid záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a hőség marad, és az éjszakák sem hűlnek le.



A szakemberek azt tanácsolják, hogy az emberek igyanak sok folyadékot, a strandolók húzódjanak árnyékba a déli órákban, és lehetőleg - főleg az idősek és a betegek - maradjanak inkább otthon, tartózkodjanak elsötétített, hűvös térben.



Horvátországban eddig 1981. augusztus 4-én mérték a legmagasabb hőmérsékletet a Dubrovnik és Split közötti Ploce városában, 42,8 fokot árnyékban.



A fokozott tűzveszély miatt tilos tüzet rakni olyan területeken, ahol az tovább terjedhet. A tüzet okozók 15 ezertől 150 ezer kunáig (640 ezer forinttól 6,4 millió forintig) terjedő pénzbírságra büntethetők, vagy 60 nap elzárást kaphatnak.